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ورشة عمل حول "إضرابات الأسرى في مواجهة الاعتقال الإداري"

14 شباط / فبراير 2022 01:58

جانب من الورشة
جانب من الورشة

غزة - الرأي

نظمت وزارة العدل، اليوم الاثنين، ورشة عمل بعنوان "إضرابات الأسرى ودورها في مواجهة الاعتقال الإداري" في مقرها بمدينة غزة.

وقال وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة، إن هذه الورشة جاءت للحديث عن قضية مهمة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، وما تمارسه سلطات الاحتلال من إجراءات تعسفية وغير قانونية بحق الأسرى بشكل عام و"الإداريين" بشكل خاص.

ووجه الحتة خلال حديثه لوكالة "الرأي" رسالة عاجلة لمؤسسات الأمم المتحدة من أجل الضغط على الاحتلال لوقف إجراءاته بحق الأسرى، وإنهاء الاعتقال الإداري.

 بدوره، ذكر مدير الإعلام بوزارة الأسرى والمحررين إسلام عبده، أن الورشة بحثت سبل دعم الأسرى الإداريين الذين يخوضون معركة ضد إدارة سجون الاحتلال.

وأوضح عبده، أن الأسرى الإداريين اتخذوا قرارا بمقاطعة محاكم الاحتلال منذ بدء العام الجاري، وعدم الاعتراف بشرعية هذه المحاكم التي تقف الى جانب الجهات الرسمية للاحتلال في تنفيذ سياسية المماطلة وتغييب أبناء الشعب الفلسطيني داخل السجون دون تهمة أو محاكمة.

 وأشار إلى أن أكثر من 500 أسير معتقل تحت بند "الاعتقال الإداري"، بحجة وجود ملفات سرية يمنع الاحتلال الاطلاع عليها.

من جانبه، بين المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان علاء السكافي، أن الورشة جاءت في ظروف صعبة داخل السجون في ظل خوض الأسرى الإداريين حملة لمقاطعة محاكم الاحتلال لمواجهة وإنهاء السياسية المتبعة لدى حكومات الاحتلال بحقهم.

 وأكد السكافي لـ "الرأي" أن سياسية الاعتقال الإداري تخالف كافة المعايير والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.

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