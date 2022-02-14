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سجلت طواقهما 25 محضر اتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية

الاقتصاد تنفذ 241 جولة تفتيشية على أسواق قطاع غزة

14 شباط / فبراير 2022 02:06

الاقتصاد تنفذ 241 جولة تفتيشية على أسواق قطاع غزة
الاقتصاد تنفذ 241 جولة تفتيشية على أسواق قطاع غزة

غزة- الرأي

قالت الإدارة العامة لحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، إن طواقم التفتيش في المحافظات الخمسة  لقطاع غزة، كثفت من جولاتها لمراقبة الأسعار ومنع أحتكار أي من السلع، مشيرة إلى أن الوزارة تستقبل  معاملات المراجعين عبر الحجز الإلكتروني لمراجعي الإدارة العامة للشركات.

ونظمت الإدارة العامة لحماية المستهلك، 241 جولة وزيارة على مستوى محافظات قطاع غزة شملت منشآت ومصانع وأسواق ومحال تجارية، تم بموجبها تسجيل 13 محضر ضبط لبضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وذكرت أن طواقهما سجلت  25 محضر اتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، كما تم إتلاف 17 كجم سمك طازج لوجود فساد ظاهري في محافظة رفح.

وفي جانب  مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة  نظمت الطواقم 10 جولات تفتيشية في محافظة غزة على محال بيع الذهب والمجوهرات .

في حين زار مكتب الاقتصاد في محافظة رفح شركة توزيع الكهرباء في المحافظة، مشيداً  بجهودهم في دعم الوزارة.

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