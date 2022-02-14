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لإرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون

" الحتة" يؤكد على تعزيز التعاون مع وزارة الداخلية

14 شباط / فبراير 2022 02:13

المستشار الحتة يؤكد على تعزيز التعاون مع وزارة الداخلية
المستشار الحتة يؤكد على تعزيز التعاون مع وزارة الداخلية

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة العدل المستشار أحمد عمر الحتة وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح ورؤساء الأجهزة الأمنية والشرطية.


 واكد المستشار الحتة على تعزيز التفاهم والتواصل المباشر مع وزارة الداخلية كشريك رئيس في إرساء قيم العدالة، وتطبيق سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني، مشيرا إلى أن وزارته ستبقى الدرع الحامي للحقوق والحريات، وأنها تتشارك مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لإرساء دعائم العدالة.


من جهته، ثمن اللواء مصلح دور وزارة العدل كمظلة لقطاع العدالة، وحماية القانون، وحفظ حقوق المواطنين، متمنياً ومجلس وزارته التوفيق لسعادة المستشار وأن يكتب له النجاح والتوفيق لما فيه الخير لشعبنا ووطننا.

273575346_4889339927780875_4375733337797141939_n المستشار الحتة يؤكد على تعزيز التعاون مع وزارة الداخلية
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