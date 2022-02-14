مدرسة شرق غزة تزين 605 طاولة ومقعد دراسي

غزة- الرأي

واصلت مدرسة بدر الأساسية "أ" للبنات بمديرية تعليم شرق غزة تنفيذ مبادرتها "معاً بدر أجمل" والهادفة إلى تزيين وتجميل البيئة المدرسية.



وقالت مديرة المدرسة م. سماح أبو العينين:" تم خلال الأسبوع الحالي تزيين جميع طاولات الطالبات والبالغ عددها 605 طاولة بشكل مناسب وجذاب، وذلك بالتعاون مع المجتمع المحلي، كما جرى صيانة المصلى ودهان بعض الغرف".

وكانت مدرسة بدر بدأت مبادرتها" مدرستي أجمل" في الفصل الدراسي الأول، وحظيت بتشجيع ودعم من الوزارة وجرى تكريمها من قبل وكيل وزارة التعليم د. زياد ثابت.

وتأتي مبادرة "معاً بدر" أجمل ضمن توجهات وزارة التعليم المستمرة في غرس وتعزيز القيم وخلق البيئة المناسبة للطلبة في المدارس، وتعزيز قيمة الانتماء لدى الطلبة تجاه مدارسهم.