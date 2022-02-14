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آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء

14 شباط / فبراير 2022 03:09

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الثلاثاء سيكون للمتبقي من الحافلة السابعة، إضافة للحافلة الثامنة والتاسعة والعاشرة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم  (2022/8).

وبينت الداخلية أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/7):،  داعية المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأكدت على أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مشددة على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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