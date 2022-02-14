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بلدية خان يونس تُناقش المشروع التجريبي لنظام تقليل النفايات

14 شباط / فبراير 2022 04:11

بلدية خان يونس تُناقش المشروع التجريبي لنظام تقليل النفايات
بلدية خان يونس تُناقش المشروع التجريبي لنظام تقليل النفايات

غزة- الرأي:

عقدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة اجتماعًا لمناقشة المشروع التجريبي حول "نظام تقليل النفايات واسترداد التكلفة في قطاع غزة"، ضمن مشروع تنمية القدرات في إدارة النفايات الصلبة في فلسطين - المرحلة الثالثة، في إطار التعاون الفني بين مؤسسة جايكا اليابانية ووزارة الحكم المحلي.

وشارك في اللقاء مُسير دائرة الصحة والبيئة بالبلدية م. عمر مطر ، ومدير وحدة التنمية والاستثمار أ. هيا الأغا،  ورئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ورئيس قسم النظافة أ. محمد الأغا، وعن مركز خدمات الجمهور بالبلدية أ. عماد الدين القصاص، وممثلين عن مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة م. وسام أبو جلمبو  وأ. ياسر البحيصي

وذكر م. مطر أهمية الاجتماع تأكيدًا على جهود بلدية خان يونس الرامية إلى تطوير القطاع الصحي والبيئي من خلال المشاريع التي تساهم في رفع قدرات البلديات في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المشروع التجريبي يتضمن توزيع أكياس بلاستيكية مخصصة للنفايات على السكان القاطنين في حي مركز المدينة للشهر الأول من المشروع بشكل مجاني.

ومن جانبها بينت الأغا أن المشروع يهدف إلى توعية المجتمع وتغيير سلوكه تجاه مفهوم تقليل النفايات، حيث أن حملة التوعية ستساهم في التقليل من كمية النفايات المنزلية تأكيدًا للجهود التي تبذلها بلدية خان يونس في الحفاظ على الجانب البيئي والصحي لحماية البيئية البيئة المحيطة بالتعاون مع مجلس الخدمات المشترك.

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