اطلاع طالبات مدرسة فاروق الفرا على خدمات بلدية خان يونس

غزة- الرأي:

أطلع رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة طالبات مدرسة فاروق الفرا الثانوية للبنات على مجمل الخدمات التي تقدمها البلدية للسكان في القطاعات المختلفة.

وكان البطة، بمشاركة مسئولة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت قد التقوا عضوتي الهيئة التدريسية أ. صابرين نصر، وأ. آمنة الفرا ومجموعة من طالبات البرلمان الطلابي.

ورحب البطة بالوفد شاكرًا زيارتهم واهتمامهم للتعرف على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة، مستعرضًا نشأة البلدية والخدمات التي تقدمها وأهم الصعوبات والتحديات التي تواجها، مبينًا أن بلدية خان يونس تعتبر أول بلدية الكترونية وتسعى بشكل مستمر الى رفد دوائرها المختلفة بالكفاءات العلمية والإدارية والهندسية والتخصصية