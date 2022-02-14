تعليم خان يونس ينظم مسير كشفي

غزة- الرأي:

نظمت مديرية التربية والتعليم في خان يونس، مسيراً كشفياً كبيراً وسط المدينة لتعزيز قيمة الصبر والاحتساب لدى طلبة المدارس والمجتمع، بعنوان: "كشافتنا صبر وإرادة".

وشارك في المسير: م. مازن الخطيب مدير عام الأنشطة الطلابية بالوزارة، وأ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، ود. علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية وأ. عبد الغني الشيخ مدير الدائرة الرياضية والكشفية، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين، وعدد من ضباط الفتوة بالمدارس، وأفراد الشرطة الفلسطينية، وشخصيات من المجتمع المحلي، ومعلمين ومعلمات.

وانطلق المسير من مدرسة عبد الله أبو ستة الأساسية، مروراً بشارع جلال وصولاً إلى ساحة بلدية خان يونس، بمشاركة قادة كشفيين وأشبال وزهرات من طلبة مدارس المديرية، حيث رفُعت الشعارات التي تؤكد على صمود الشعب الفلسطيني وصبره، وصولاً إلى العودة لأرض الوطن بإذن الله.

وانطلق المسير من مدرسة عبد الله أبو ستة الأساسية، مروراً بشارع جلال وصولاً إلى ساحة بلدية خان يونس، بمشاركة قادة كشفيين وأشبال وزهرات من طلبة مدارس المديرية، حيث رفُعت الشعارات التي تؤكد على صمود الشعب الفلسطيني وصبره، وصولاً إلى العودة لأرض الوطن بإذن الله.

وفي كلمته ثمن الخطيب جهود مديرية التربية والتعليم في خان يونس، موضحاً أن الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بالوزارة نظمت سلسلة من المسيرات الكشفية في مديريات غزة تعزيزاً للقيم بحيث يُعبّر كل مسير عن قيمة من القيم التي تعمل الوزارة على تعزيزها وغرسها في الطلبة.

ومن جانبه أوضح الفرا أن هذا المسير يأتي ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم الذي تنفذه الوزارة والذي يركز هذا الأسبوع على تعزيز قيمة الصبر والاحتساب، منوهاً إلى أن الشعب الفلسطيني جسد أسطورة في الصبر والاحتساب، فلدينا الأسرى وذويهم وذوي الشهداء وصبر وصمود الشعب بأسره على الاحتلال وجرائمه البشعة، راجياً الله عز وجل أن يتوج هذا الصبر بالعودة لأراضينا المحتلة بعد تحريرها من قبضة المحتل الغاصب، وثمن الفرا جهود كل من ساهم في إنجاح المسير.

ومن ناحيته عبر البطة عن امتنانه لمديرية التربية والتعليم التي تُسخّر كل طاقتها من أجل تنشئة جيل متميز، مؤكداً أن البلدية تثمن شراكتها مع المديرية في كافة الفعاليات للارتقاء بالمجتمع.

ومن ناحيته عبر البطة عن امتنانه لمديرية التربية والتعليم التي تُسخّر كل طاقتها من أجل تنشئة جيل متميز، مؤكداً أن البلدية تثمن شراكتها مع المديرية في كافة الفعاليات للارتقاء بالمجتمع.