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أول زيارة لرئيس وزراء "إسرائيلي"... بينيت إلى البحرين

14 شباط / فبراير 2022 08:48

بينت
بينت

وكالات-الرأي:

من المقرر أن يغادر رئيس الحكومة "الإسرائيلي"، نفتالي بينيت، مساء اليوم الاثنين، إلى البحرين في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء "إسرائيلي" إلى المنامة، بدعوة من ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة.
 
وحسب بيان الاحتلال، فإن بينيت سيلتقي خلال زيارته بولي العهد البحريني ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، الذي سبق أن التقاه لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي عقد في نوفمبر الماضي في غلاسكو، حيث دعا ولي العهد بينيت للقيام بأول زيارة رسمية له إلى البحرين.
 
وسيبحث الجانبان سبل إضافية لتقوية العلاقات الثنائية، و"أهمية السلام والتقدم والازدهار في المنطقة، وخاصة النهوض بالقضايا الدبلوماسية والاقتصادية، مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار".
 
كما سيلتقي بينيت بوزراء المالية، والخارجية والصناعة، والمواصلات في البحرين، وبممثلين عن الجالية اليهودية المحلية.

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