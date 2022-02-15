الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا بالضفة بينهم قيادي بحماس

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 16 مواطنًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة حماس عبد الجبار جرار، وأمجد جرار وجهاد جرادات من جنين.

وأضافت أن القوات اعتقلت مسلم نصر عبد الله، ومحسن نصر عبد الله من دير بلوط غرب سلفيت، ومحمد مشايخ من نابلس، فيما تم اعتقال سعيد اشتيوي من كفر قدوم شرق قلقيلية.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد ناجي القطري من مخيم الأمعري بالبيرة، وعبد الله سامي شبانة من سنجل شمال رام الله، والأسيرين المحررين عبد الله تيسير عاروري وعادل محمد خصيب من عارورة شمالًا.

كما جرى اعتقال محمد رأفت ديرية وصقر محمد طقاطقة من بيت فجار جنوب بيت لحم. ويامن حسام أبو عيشة وتامر حسام أبو عيشة من الخليل.