تعليم رفح ينفذ مسابقة للقرآن الكريم

رفح- الرأي

نفذت مديرية التربية والتعليم برفح مسابقة في حفظ القرآن الكريم بالتعاون مع دار القرآن والسنة، وذلك بحضور مدير التربية والتعليم أ. أشرف عابدين، ومدير عام الأنشطة التربوية م. مازن الخطيب، ومدير الدائرة الإدارية أ. سمير الحوراني، ومدير الدائرة الفنية أ. إسماعيل حرب، ومدير دائرة النشاط الكشفي والرياضي أ. عبد الغني الشيخ، ورئيس قسم الأنشطة التربوية أ. عامر أبو طه، ومشرفة النشاط الثقافي أ. أسماء ضهي، ومشرف النشاط الكشفي أ. ياسر ضهير.

وافتتح مدير التعليم المسابقة موضحاً للطلبة أن هدف المسابقة ليس حفظ القرآن الكريم فحسب، بل تدبر معانيه ومقاصده ليكون لنا نهجاً في حياتنا وسلوكياتنا، لأن هذا الكتاب العظيم يحمل في طياته أرقى وأعظم القوانين البشرية والأخلاقية والإنسانية التي ما من مجتمع طبقها في حياته إلا كان في مقدمة المجتمعات والأمم.

بدوره تمنى الحوراني لجميع الطلبة التوفيق وأكد لهم أن جميعهم فائز بتشرفه بحفظ القرآن الكريم، مقدماً جزيل الشكر لقسم الأنشطة على تنظيمه وإشرافه على مثل هذه المسابقات التربوية الهادفة.

من جانبه أوضح أبو طه أن المسابقة قسمت بنين وبنات لأربعة مستويات:

المستوى الأول: من الصف الرابع حتى السادس .. حفظ 4 أجزاء.

المستوى الثاني: من الصف السابع حتى العاشر .. حفظ 10 أجزاء.

المستوى الثالث: الصف الحادي عشر والثاني عشر .. حفظ 20 جزء.

المستوى الرابع: لكل الصفوف .. حفظ القرآن الكريم كاملاً.