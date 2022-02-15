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ريفالدو يصعق ريال سوسيداد فى الدوري الإسبانى

15 شباط / فبراير 2022 08:49

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقاؤك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

رغم أن النجم ريفالدو أسطورة برشلونة الإسبانى والمنتخب البرازيلى السابق، اشتهر بتسديداته البعيدة والدقيقة، والتى ميزته عن نجوم جيله الذهبى، إلا أنه أيضا تميز بمهارة مذهلة فى المراوغة، وكان يجد متعة كبيرة فى مراوغة حراس المرمى والانفراد وحيدا بالمرمى.

ومن بين الأهداف التى لا يمكن نسيانها من محفل الأهداف الذى سجله الأسطورة البرازيلى خلال مسيرته العريضة، هو الذى سجله قبل 20 عاما فى مرمى ريال سوسيداد، فى الدوري الإسبانى.

ويعد ذلك الهدف من بين أجمل أهداف النجم البرازيلى لأنه تميز باحترافية كبيرة فى مراوغة حارس المرمى، ودون أن يواجه أى صعوبة، ثم سدد الكرة بكل سهولة.

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