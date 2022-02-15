ريال مدريد يتصدر قائمة أكثر الأندية تتويجا بدوري أبطال أوروبا

يخوض ريال مدريد أكثر الأندية تتويجا بدوري أبطال أوروبا مواجهة نارية في ذهاب دور الـ16 ببطولة دورى أبطال أوروبا للموسم الكروى الجاري 2021-22، حيث يحل في بارك دي برانس ضيفا على باريس سان جيرمان في العاشرة مساء الثلاثاء.

ويستقبل ملعب حديقة الأمراء مواجهة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد فى العاشرة مساء الثلاثاء، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبقى الملكى ريال مدريد سيد الأندية الأوروبية الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا بـ13 بطولة في مواسم (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018).

ويحل ميلان وصيفاً بـ7 ألقاب أعوام: (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007).

ويأتى العملاق بايرن ميونخ متساويا مع ليفربول نادى محمد صلاح في المركزين الثالث والرابع، بـ6 بطولات لكل منهما مواسم (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020) للبافاري مقابل أعوام (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019) للريدز.

وفى المركز الخامس يأتى برشلونة بـ5 ألقاب لمواسم (1992, 2006, 2009, 2011, 2015).

ويأتى ترتيب الأندية الأكثر تتويجيا بدورى أبطال اوروبا كالتالي:

ريال مدريد 13 لقبا، ميلان 7، بايرن ميونخ 6، ليفربول 6، برشلونة 5، أياكس 4، إنتر 3، مانشستر يونايتد 3، يوفنتوس 2، بنفيكا 2، تشيلسي 2، نوتنجهام فورست 2 ، بورتو 2 ، سلتيك 1، هامبورج 1 ، ستيوا بوخارست 1 ، مارسيليا 1 ، بوروسيا دورتموند 1 ، فينورد 1 ، أستون فيلا 1 ، آيندهوفن 1 ، والنجم الأحمر 1 موسم 1991.

وتعتلى الأندية الإسبانية الصدارة بـ18 بطولة: ريال مدريد (13)، برشلونة (5) ثم الأندية الإنجليزية بـ14 بطولة: ليفربول (6)، مانشستر يونايتد (3)، نوتينهام (2)، تشيلسي (2)، أستون فيلا (1).

وفى المركز الثالث الأندية الإيطالية بـ12 بطولة: إيه سي ميلان (7)، إنتر ميلان (3)، يوفنتوس (2).