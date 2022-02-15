مايكروسوفت تحذر بعض مستخدمى ويندوز 11



أطلقت مايكروسوفت نظام التشغيل Windows 11 منذ عدة أشهر، حيث أن جميع مستخدمي Windows 10 مؤهلين للحصول على ترقية مجانية إلى نظام التشغيل الجديد من خلال ميزة ترقية النظام ولكن ليس كل شخص لديه مواصفات الأجهزة المطلوبة.



وقد قام العديد من هؤلاء المستخدمين بتثبيت Windows 11 من خلال أدوات التثبيت التابعة لجهات خارجية، ويمكنك أيضًا تثبيت أحدث نظام تشغيل عن طريق إجراء تعديلات بسيطة على السجل.



والآن ، وفقًا لتقرير صادر عن WindowsLatest، ستحذر مايكروسوفت المستخدمين إذا استمروا في استخدام Windows 11 على جهاز كمبيوتر غير مدعوم، ووفقًا للتقرير ، إذا قمت بتثبيت نظام التشغيل الجديد على نظام لا يتطابق مع المتطلبات التي ذكرها عملاق التكنولوجيا ، فستتلقى تنبيهًا باستخدام تطبيق إعدادات Windows.



ويذكر التقرير أيضًا أن مايكروسوفت بدأت في تنفيذ رسالة تنبيه في رأس تطبيق الإعدادات، وحاليًا ، يظهر التنبيه الخاص بالأجهزة غير المدعومة داخل الصفحة الرئيسية لتطبيق الإعدادات، ويشير التقرير أيضًا إلى أن التنبيه قد يوجه المستخدمين إلى صفحة تشرح لماذا قد يؤدي تشغيل Windows 11 على أجهزة الكمبيوتر غير المدعومة إلى مشاكل عدم التوافق.



وستذكر الصفحة أيضًا كيف قد يعيق نظام التشغيل ضمان الجهاز، ووفقًا لتقرير سابق صادر عن WindowsLatest ، يقال إن مايكروسوفت تخطط لطرح ملصقات خلفية لمستخدمي Windows 11.



ويعمل عملاق التكنولوجيا على ملصقات جديدة ستوفر للمستخدمين طريقة جديدة لتخصيص أجهزة الكمبيوتر حسب رغبتهم، وحاليًا ، يأتي Windows 11 مزودًا بمجموعة واسعة من الميزات التي يمكن للمستخدمين الوصول إليها لتخصيص مظهر أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، ويمكنك اختيار ألوان مميزة حسب التطبيقات التي تستخدمها أو كخلفية للشاشة، ويأتي أيضًا مع تأثير شفافية لتطبيقات تسمى Mica، ويشير التقرير إلى أنه تم العثور على مراجع لدعم ملصقات الخلفية في إصدارات معاينة Windows 11.



