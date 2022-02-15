شرطة رفح تُنهي خلافاتٍ مالية بـقيمة "110" آلاف شيقل

رفح- الرأي

أنهت دائرة العلاقات العامة في شرطة محافظة رفح جنوب قطاع غزة، خلافات مالية بين عددٍ من المواطنين بلغت قيمتها الإجمالية "110" ألف شيكل على إثر ثلاثة شكاوى "خلافات مالية" محوّلة من النيابة العامة لحلها بين المواطنين.

وفي التفاصيل، أوضح العقيد حجاج الجبالي مدير العلاقات العامة بشرطة محافظة رفح، أن القسم استقبل الشكوى المالية الأولى بين مواطنين "اثنين" على إثر خلاف حول معاملات تجارية بينهما، بقيمة "46" ألف و"800" شيكل، مُبينًا أنه وخلال سلسلة مداولات بين طرفي الخلاف، تمكن قسم حل النزاعات بالعلاقات العامة من إنهاء الخلاف القائم بين الطرفين، عبر دفع المبلغ بنظام الأقساط من خلال تعهدات مُلزمة.

وفي السياق ذاته، ذكر العقيد الجبالي أن العـلاقات العامة استدعت طرفي "الخلاف الثاني" على إثر معاملات تجارية بينهما بقيمة "13"ألف و"80" شيكل، واستمعت لبيناتهما لمحاولة إنهائه بالطرق الودّية.

وأشار العقيد الجبالي إلى أنه تم التوصل إلى حلٍ يقضي بدفع المبلغ على أقسام بتعهدات مُلزمة للمشكو ضده، وإنهاء ملف الشكوى.

في سياقٍ منفصل، قال الرائد شريف عاشور رئيس قسم حل النزاعات في العلاقات العامة بشرطة برفح: "أن القسم تمكن من إنهاء خلاف مالي بقيمة "9" آلاف دينار أردني بين المشتكي "م.ص" والمشكو ضده "ر.ش" حول مهر زوجة وتوابعه عقب استلام ملفها من النيابة العامة".

وأوضح الرائد عاشور أنه تم استدعاء طرفي الخلاف لمكتبه، للاستماع إلى بيناتهما حول الخلاف والوقوف على حقيقته تمهيدًا لحله بالطرق الودية، مشيرًا إلى أنه تم التوصل إلى حلٍ مُرضٍ للطرفين، بأن يقوم المشكو ضده بدفع كامل المبلغ للمشتكي، وتنازل الأخير عن الشكوى المقدمة، وتحرير سند مصالحة بينهما.