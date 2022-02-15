"صندوق الشباب" يبحث التعاون مع البنك الوطني الإسلامي

غزة- الرأي

بحث صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة، سُبل تعزيز التعاون المشترك مع البنك الوطني الإسلامي، وتسهيل الإجراءات والخدمات البنكية للشباب المستفيدين من البرامج التي يقدمها الصندوق.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من الصندوق يترأسه مدير الصندوق الأستاذ علاء الباز، حيث كان في استقبالهم مدير عام البنك الأستاذ كمال الأغا.

وثمن الباز الدور الذي يلعبه البنك الوطني وتعاونه المستمر لتسهيل الإجراءات والمعاملات البنكية الخاصة ببرامج الصندوق والتي تستهدف شريحة الشباب على وجه الخصوص.

وأوضح الباز أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي ينفذها صندوق دعم الشباب لعدد من المؤسسات الشريكة والمؤسسات المانحة، لتعزيز التعاون المشترك معها وفتح آفاق جديدة لتوفير دعم لبرامج الصندوق والتي تسهم في تخفيف الأوضاع الصعبة للشباب الفلسطيني.