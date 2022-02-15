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شرطة خانيونس تنظم طابور أركان ويُكرم خلاله اثنين من عناصره

15 شباط / فبراير 2022 10:18

غزة- الرأي

كرّم مركز شرطة محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة "اثنين" من عناصره المتميزين خلال طابور أركان عُقد صباح اليوم لكافة ضباط وأفراد المركز.

وحضر طابور الأركان العميد علي القدرة مدير شرطة محافظة خان يونس، ونائبه العقيد عماد الغلبان، والمقدم محمد الدرباشي مدير المركز، ونائبه الرائد سليم المصري.

وأثنى العميد القدرة في كلمته أمام الطابور على الأداء المتميز الذي قامت به أقسام المركز خلال العام المنصرم، داعِيهم للحفاظ على هذا الأداء، مؤكدًا على جملة من التعليمات والنصائح اللازمة لسير العمل.

واختتم الطابور بتكريم الملازم محمود شهوان والمساعد صبحي أبو حطب من قسم التنفيذ وذلك تقديرًا لجهودهم المبذولة في تنفيذ المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.

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