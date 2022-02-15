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تعليم شرق غزة تبحث مع قطر الخيرية آليات تأثيث الغرف الصفية

15 شباط / فبراير 2022 10:27

غزة- الرأي

ناقشت مديرية التربية والتعليم شرق غزة آليات تأثيث عدد ثمانية غرف صفية، وغرف للمعلمين في مدرسة معين بسيسو للبنين

جاء ذلك خلال استقبالهم وفد مؤسسة قطر الخيرية فرع فلسطين، غزة ووفد وزارة التربية والتعليم، غزة ضمت شاهر مشتهى نائب مدير عام اللوازم، علام الشوا مدير دائرة المشتريات، م. زيدان أبو القمبز مدير المشاريع في الجمعية.

وكان في استقبالهم بالمدرسة مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة، منير أبو زعيتر مدير الدائرة الإدارية، محمد الشنطي مسير قسم العلاقات العامة حازم سليم مشرف ورشة الصيانة سامي الحسني، أكرم أبو خوصة مديري المدرسة.

وقدم نور الدين شكره لجمعية قطر على تعاونها المستمر وتقديم المساندة المادية والعينية لمساعدة الطلبة والعملية التعليمية.

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