الزكاة بالأوقاف توزع (620) سلة خضار ومساعدات عينية للأسر المتعففة

غزة-الرأي

وزعت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف (620) سلة خضار على الأسر المتعففة في محافظتي غزة والشمال بتكلفة اجمالية (26536) شيكل و بتمويل كريم من مؤسسة هيئة الإغاثة الإنسانية التركية " IHH" – مكتب غزة, كما وزعت مساعدات عينية عبارة عن (فرشات، حرامات) لعدد (60) أسرة بواقع (2) حرام و(2) فرشة لكل أسرة بمنطقة المغراقة بتمويل كريم من مؤسسة هيئة الإغاثة الإنسانية التركية - مكتب غزة.

وأوضح مدير عام الزكاة أ. أسامة اسليم أن مشروع توزيع سلة الخضار يأتي ضمن مشاريع الأمان الغذائي الذي تسعى إدارة الزكاة لتوفيرها كجزء أساسي من خطتها الإغاثية في عام 2022 من خلال إدارته ولجانها المنتشرة في قطاع غزة.

وأشار أن مشروع المساعدات العينية يأتي ضمن خطة الاستجابة العاجلة التي تنفذها إدارة الزكاة وفق مشاريع الشتاء الدافئ والذي يستهدف الأسر المتعففة التي تعاني من برد الشتاء وسوء المسكن.

بدوره أكد مدير دائرة البحث الاجتماعي أ محمود البيك أنه بناءً على دراسات الحالة الميدانية المستمرة التي تجريها الدائرة ولجان الزكاة في جميع محافظات قطاع غزة حول الأسر المتعففة والمتطلبات الأساسيات لها فإن هناك آلاف الأسر التي تعاني من برد الشتاء وبحاجة الى مساعدات طارئة وعاجلة.

