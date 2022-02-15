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لتجويد العمليات القضائية الاجرائية

المستشار المدهون يجتمع بموظفي محكمتي بداية وصلح غزة

15 شباط / فبراير 2022 10:58

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غزة-الرأي

عقد المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء اجتماعاً مع رئيسي قلم بداية وصلح غزة ورؤساء أقسام المحكمتين، بحضور المهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم النظامية، ومحمود الحفني مدير مكتب رئيس المجلس، وذلك لإعادة هندسة العمليات الإدارية، وتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات القضائية لجميع المحامين والمواطنين.


وأكد المستشار خلال الاجتماع على أهمية تسهيل وتبسيط الاجراءات والتخفيف على جمهور المتقاضين، و توفير الخدمات بيسر، وتخفيف الضغط على الأقسام. وبين المستشار المدهون أن الإجتماع يعتبر جلسة أولية لتقييم الأداء الإداري في المحكمتين، وفي إطار الإصلاح الإداري لقطاع العدالة. مبينا أن جودة الخدمة القضائية من الاهتمامات الجوهرية للمجلس الأعلى للقضاء.


واستمع المستشار خلال الاجتماع إلى عمل الأقسام وعدد المعاملات التي يتلاقها كل قسم، وطريقة سير المعاملات من بدء استقبالها حتى انتهائها، وعدد مقدمي الخدمة، وناقش مع الحضور امكانية إعادة هيكلة المهام واختصار الخطوات الادارية، في سبيل تسريع تقديم الخدمات، مع المحافظة على دقتها وجودتها.


وقال المستشار المدهون " يجب أن نيسر الاجراءات، ونوفر الوقت والجهد على متلقي الخدمة، بما ينعكس ايجابيا على تيسير أمد التقاضي والوصول الى عدالة ناجزة وناجعة في آن واحد، وخلال فترة بسيطة سيتم اطلاق برنامج العدالة الموحد الإلكتروني، والسير فعليا نحو المحاكم الذكية".
 

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