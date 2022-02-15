التعليم تنظم مسيراً كشفياً كبيراً وسط مدينة خان يونس

غزة-الرأي

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بخان يونس مسيراً كشفياً كبيراً وسط مدينة خان يونس لتعزيز قيمة الصبر والاحتساب لدى طلبة المدارس والمجتمع، بعنوان: "كشافتنا صبر وإرادة".

وشارك في المسير م. مازن الخطيب مدير عام الأنشطة الطلابية بالوزارة، وأ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، ود. علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية وأ. عبد الغني الشيخ مدير الدائرة الرياضية والكشفية، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين والمعلمين والمعلمات، وعدد من ضباط الفتوة بالمدارس، وأفراد الشرطة الفلسطينية، وشخصيات من المجتمع المحلي.

وانطلق المسير من مدرسة عبد الله أبو ستة الأساسية، مروراً بشارع جلال وصولاً إلى ساحة بلدية خان يونس، بمشاركة قادة كشفيين وأشبال وزهرات من طلبة مدارس المديرية، حيث رفُعت الشعارات التي تؤكد على صمود الشعب الفلسطيني وصبره واحتسابه للتضحيات الجسام التي لا زال يقدمها، وصولاً إلى العودة لأرض الوطن بإذن الله.

بدوره، ثمن الخطيب جهود مديرية التربية والتعليم في خان يونس، موضحاً أن الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بالوزارة نظمت سلسلة من المسيرات الكشفية في مديريات غزة تعزيزاً للقيم بحيث يُعبّر كل مسير عن قيمة من القيم التي تعمل الوزارة على تعزيزها وغرسها في الطلبة.

من جانبه ،أوضح الفرا أن هذا المسير يأتي ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم الذي تنفذه الوزارة والذي يركز هذا الأسبوع على تعزيز قيمة الصبر والاحتساب، منوهاً إلى أن الشعب الفلسطيني جسد أسطورة في الصبر والاحتساب، فلدينا الأسرى الصامدين وذويهم وذوي الشهداء المحتسبين لقاء ظلم الاحتلال وجرائمه البشعة.

كما شكر الفرا جهود كل من ساهم في إنجاح المسير، متمنياً أن يتوج هذا الصبر بالعودة لأراضينا المحتلة بعد تحريرها من قبضة المحتل الغاصب.

من ناحيته ،عبر البطة عن امتنانه لمديرية التربية والتعليم التي تُسخّر كل طاقتها من أجل تنشئة جيل متميز، مؤكداً أن البلدية تثمن شراكتها مع المديرية في كافة الفعاليات لخدمة أبنائنا الطلبة والارتقاء بالمجتمع.

