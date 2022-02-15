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"مباحث التموين" تضبط 4 أطنان مواد غذائية مخالفة بغزة

15 شباط / فبراير 2022 11:45

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غزة-الرأي

ضبطت المباحث العامة -دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة 4 أطنان من المواد الغذائية المخالفة للمواصفات، لدى عدد من التجار بمحافظة غزة، وذلك خلال جولة ميدانية مشتركة برفقة وزارة الاقتصاد.

وذكرت التموين أن الكمية المضبوطة شملت: "الكيك، والشوفان والشوكولاتة، بالإضافة إلى كمية من البزر التركي" لدى عددٍ من التجار، بسبب مخالفتها للمواصفات الفلسطينية من حيث الزيادة في مدة الصلاحية وعدم وجود بطاقة بيان عليها.

وأوضحت مباحث التموين أنه تم إحالة ملف التجار إلى الدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد الوطني؛ لاستكمال الإجراءات حسب الأصول.

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