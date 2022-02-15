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التنمية الاجتماعية تكرم المؤسسات المتفاعلة في برنامج الوزارة المحوسب

15 شباط / فبراير 2022 11:57

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غزة-الرأي

أطلقت وحدة الجمعيات وتنمية المجتمع المحلي في وزارة التنمية الاجتماعية حملة تكريم الجمعيات والمؤسسات الشريكة التي تفاعلت مع برنامج معلومات التنمية الاجتماعية المحوسب الذي يقدم خدمة فحص وتدقيق بيانات المستفيدين من الخدمات وتحميل بياناتهم بعد الاستفادة ، ويأتي تكريم الجمعيات بالتنسيق والتعاون بين أقسام الجمعيات ومدراء المديريات في المحافظات ضمن عملية تعزيز العلاقة بين الجمعية والمديرية في المحافظة ضمن اطار التنسيق والتعاون والتكامل .


الجدير ذكره ،أن وزارة التنمية الاجتماعية كانت قد أصدرت قرار في ديسمبر 2021 لالزام الجمعيات بتحميل بيانات المستفيدين من خدماتها على البرنامج لما يحققه ذلك من تكامل الخدمات للمستفيدين والحد من ازدواجية تقديم الخدمة واستفادة المستحقين لها ضمن الشفافية والنزاهة في العمل المجتمعي الخيري.
 

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