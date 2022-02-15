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التنمية الاجتماعية تنفذ يوم ترفيهي لأبناء نزلاء مراكزالتأهيل

15 شباط / فبراير 2022 11:58

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غزة-الرأي

قامت الإدارة العامة للأسرة و المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في قسم رعاية أسر السجناء بتنفيذ يوم ترفيهى لأطفال نزلاء مركز إصلاح وتأهيل خان يونس بالتعاون مع الإدارة العامة للإصلاح و التأهيل في وزارة الداخلية ,
حيث تم تنفيذ النشاط الترفيهى من خلال مؤسسة تامر التعليمية و يهدف النشاط إلى إدخال البهجة والسرور على الأطفال أبناء النزلاء وتواصل الأسرة مع النزيل داخل السجن وتم إشراك الأطفال و الأسر فى الأنشطة الترفيهية االتي نفذت ووزعت الهدايا و الألعاب على الأطفال وأسرهم المشاركين فى اليوم الترفيهى.
 

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