وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات بالصحة تعزز سرعة الاستجابة بأكثر من (20) ألف مهمة وكالة الرأي الفلسطينية وكيل الزراعة يتفقد دائرتي الارشاد والبيطرة في الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية فصائل المقاومة تحذّر الاحتلال من مواصلة مخططاته بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية السراج يشارك بافتتاح بازار غزة الاول على مستوى القطاع وكالة الرأي الفلسطينية العمل تطلق مشروع WE START لدمج الخريجين في سوق العمل وكالة الرأي الفلسطينية كشف جديد .. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنظم جولة ميدانية على مزارع الأغنام والجمال وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس :ورشة عمل لتحديد احتياجات منطقة "معن" وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تحذّر من استغلال ظروف العمال لتحقيق منافع مالية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية ومركز شؤون المرأة يبحثان التعاون المشترك
أخبار » الأخبار الحكومية

سيتم ملاحقتهم قانونيًا

"العمل" تحذّر من استغلال ظروف العمال لتحقيق منافع مالية

15 شباط / فبراير 2022 12:03

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

حذّرت وزارة العمل في غزة، من استغلال ظروف العمال في الحصول على تصاريح لتحقيق منفعة شخصية أو مالية، مؤكدةً أنها ستلاحق المستغلين قانونياً.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الثلاثاء: "قام البعض بالتواصل مع عدد من العمال مدعين قدرتهم على ضمان فرصة لهؤلاء العمال، وأن بإمكانهم توفير الموافقات اللازمة لاستصدار تصاريح لهم مقابل مبالغ مالية بشرط عدم وجود منع أمني".

وجددت تأكيدها أنها الجهة الوحيدة المختصة بمتابعة ملف تصاريح العمال حسب القانون، مشددةً على وجود تنسيق كامل وتوافق وطني بين جميع الجهات ذات العلاقة باستصدار التصاريح.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم وضع معايير واضحة لاختيار الأسماء المرشحة لاستصدار التصاريح حسب الأعداد المطلوبة.

وبينت أنه لن يتم التعامل مع أي أسماء خارج الكشوفات المقدمة من وزارة العمل مهما كان مصدرها.

وأكدت الوزارة، أن هذا التصريح بمثابة إشعار للجميع بأنهم تحت طائلة المسئولية والملاحقة القانونية في حال تم تجاوز ما جاء فيه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟