زراعة خانيونس :ورشة عمل لتحديد احتياجات منطقة "معن"

غزة-الرأي

نفذ قسم التنميه الريفيه، بالتعاون مع قسم الارشاد الزراعي في محافظة خانيونس، ورشة عمل حول "تحديد احتياجات" منطقة "معن" شرقي المحافظة،حيث تعتبر المنطقة المذكورة من المناطق الريفيه والمهمشة.

وسجل مسؤولي الاقسام كل من م.ايناس الغول و م. وائل وافي، الاحتياجات، بحضور ممثلي المنطقةولجان الحي، و السيدات، واللواتي اقترحن أهم الدورات للنهوض بواقع المرأه الريفيه في المنطقه المهمشه واللواتي يحملن طاقات ابداعيه جباره.

وخلال الورشة جرى مناقشة العقبات التي تقف أمامهن، وذلك لمحاولة تذليلها ومساندة المراه التي تمثل الركيزه الاساسيه للعائله وللمجتمع للنهوض بهما لاعلي المستويات.

