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كشف جديد .. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

15 شباط / فبراير 2022 12:07

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء سيكون للمتبقي من الحافلة العاشرة والمتأخرون من الكشف السابق + الحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2022/9).

ودعت الداخلية التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مشددة على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وأوضحت أن إجراء فحص كورونا للمسافرين من الكشف الجديد غداً الأربعاء في مركز شهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

ونشرت الداخلية مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

- الأربعاء 2/16: فحص الحافلات (باقي 2 حتى 4).

- الخميس 2/17: فحص الحافلات (5-7).

- الأحد 2/20: فحص الحافلات (8-10).

وضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

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