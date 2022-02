العمل تطلق مشروع WE START لدمج الخريجين في سوق العمل

غزة-الرأي

أعلنت الإدارة العامة لخدمات التشغيل في وزارة_العمل، اليوم الثلاثاء 15/2/2022، عن إطلاق مشروع WE START، لدمج الخريجين في سوق العمل.



وأوضحت الوزارة أن المشروع تم بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة المالية، وضمن الجهود الحكومية لتعزيز التوجه نحو العمل.



ونوهت وزارة العمل إلى أن الهدف من المشروع رفد سوق العمل المحلي والإقليمي بعدد من المبرمجين في عدد من لغات البرمجة، وبناء قدرات الخريجين والخريجات في قطاع غزة، وزيادة فرصة حصولهم على فرص عمل دائمة عن بعد، ودمج فئات جديدة وتخصصات نوعية لم يسبق لها الدخول الى أسواق العمل عن بعد.



وأفادت بأن المشروع يتضمن توفير برامج تدريب تقنية وحياتية، وتدريب العمل الحر عبر الانترنت في المجالات التالية:

1. التخصصات البرمجية

Asp.net cor with Angular

PHP Laravel with VUE.js

Node.js with React.js

2. التدريب والتدريس عن بعد.

3. محاسبة سحابية.

4. كتابة المحتوى.

5. الترجمة.

6. تحفيظ القرآن الكريم.

7. تصميم الديكور الداخلي.

ونوهت الوزارة إلى أن التسجيل متاحا عبر رابط مباشر على موقع وزارة العمل https://www.mol.ps/ .