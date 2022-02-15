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النقل والمواصلات بالصحة تعزز سرعة الاستجابة بأكثر من (20) ألف مهمة

15 شباط / فبراير 2022 01:04

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غزة-الرأي

أوضحت دائرة النقل والمواصلات بالإدارة العامة للشؤون الإدارية وفق تقريرها عن شهر يناير أن إجمالي عدد المهمات التي تم إنجازها بلغت أكثر من (20) ألف مهمه للإدارات والمستشفيات ونقل الكوادر الطبية كما شملت على(1700) مهمة خاصة بمواجهة فيروس كورونا ساهمت في تعزيز سرعة الاستجابة الصحية.

وبين التقرير أن الدائرة أجرت عمليات صيانة دورية للعديد من سيارات النقل والاسعاف بلغت نحو (197) سيارة نقل واسعاف شملت على 7 سيارات مخصصة لمواجهة كوفيد -19 في مرافق وزارة الصحة وتوفير الوقود اللازم لها وذلك لتسهيل عمل الادارات والدوائر المختلفة في وزارة الصحة.

من الجدير ذكره أن دائرة النقل والمواصلات نفذت خلال الماضي 2021 أكثر من (156) ألف مهمة شملت على أكثر من (18) ألف مهمة خاصة بمواجهة فيروس كورونا.

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