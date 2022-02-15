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الصحة تعزز المرافق الصحية ب (930) اسطوانة أكسجين

15 شباط / فبراير 2022 01:06

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غزة-الرأي

أفاد أ.زاهر الوحيدي مدير دائرة اللوازم العامة بأنه تم تزويد مستشفيات القطاع خلال شهر يناير بما يقارب (930) اسطوانة اكسجين للمرضى داخل المرافق الصحية ،و تعبئة (840) لتر أكسجين خاص بمرضى كوفيد -19 وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.
وبين أن تنظيم عملية سحب اسطوانات الاكسجين وصيانتها وتوفير احتياجات المستشفيات يتم بالتنسيق والمتابعة المستمرة للأرصدة على مدار الساعة مع المحطات والمستشفيات على حد سواء مؤكدا أن دائرة المخازن عملت جاهدة على تعبئة
اسطوانات الاكسجين داخل محطات الوزارة بدلاً من تعبئتها في المحطات الخاصة مما ساهم بتوفير نحو (7.971) دولار بالإضافة الى مبلغ (42)ألف دولار ناتجة من صيانة أسرة المرضى والاستفادة منها مرة اخرى وفق توصيات وحدة المريض .
وأوضح أن خلال شهر يناير عملت الدائرة على استلام العديد من الاجهزة الطبية والآلات الجراجية ، اضافة الى الاثاث الطبي والمكتبي بتبرع من مؤسسات مانحة مختلفة ومن ثم تسليمها للجهات المعنية بالوزارة
وذكر أ.الوحيدي أن قسم الخياطة المركزي يعمل على توفير كل مستلزمات الوزارة من ملبوسات وأقمشة وتصنيع البدل الطبية والملايات والستائر بجهود ذاتية لمرافق وزارة الصحة المختلفة ،ساهمت بتوفير مبلغ يقدر بنحو (9.803) دولار

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