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المجلس البلدي يناقش تقرير العام المنصرم وخطة 2022 للدائرة الإدارية

15 شباط / فبراير 2022 01:08

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غزة-الرأي

ناقش المجلس البلدي في الجلسة الأسبوعية تقرير الإنجاز لعام 2021 وتابع الخطة الإجرائية لعام 2022 للدائرة الإدارية.
كان ذلك بحضور مدير الدائرة أ. سامي أبو حمد وموظفي الدائرة حيث اشتمل النقاش على أهم الإنجازات التي حققتها الدائرة في جميع اقسامها (قسم الموارد البشرية والخدمات الادارية، قسم الأرشيف المركزي وتكنولوجيا المعلومات، قسم الكراج والورش).
حيث استعرض مدير وموظفو الدائرة جميع الإنجازات التي تم تحقيقها في العام الماضي والتي كان أهمها تطوير تنمية مهارات الموظفين الإدارية والفنية وأساليب العمل وتطوير أدائهم الوظيفي ومتابعة الطلبات المقدمة لقلم الجمهور ومتابعة الإجراءات الادارية السنوية للموظفين و متابعة المراسلات الواردة والصادرة والمراقبة لجميع المنشئات و متابعة برنامج قلم الجمهور وحل المشاكل التقنية للبرامج والأجهزة.
واكد أ. سامي أبو حمد أن الدائرة تعمل على تطبيق السياسات والأنظمة الإدارية ومتابعة التعاميم الخاصة بالعاملين وتأهيل الكادر الوظيفي وتقوم بتوفير احتياجات العاملين والبلدية.
وأضاف أن الدائرة تعتبر العمود الفقري للنظام الداخلي في البلدية، حيث تحتوي على قسم الموارد البشرية الذي يعتبر مسؤولاً بشكل أساسي عن التوظيف وتأهيل الكادر وتطبيق السياسات والأنظمة والتعاميم.
يذكر أن المجلس البلدي يناقش جميع تقارير الانجاز والخطط الاجرائية لجميع الدوائر والاقسام في البلدية سنوياً بما يضمن الاطلاع الكامل على جميع التقارير وبما يضمن تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي اعتمدت للأعوام 2018-2021 م كما سيتم نشر التقارير السنوية مفصلة على الموقع الإلكتروني للبلدية تباعاً لمزيد من اطلاع المواطنين على أعمال وأنشطة البلدية.
 

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