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بلدية عبسان الكبيرة والتعليم تطلقان مبادرة "نجاحك في صحتك"

15 شباط / فبراير 2022 01:12

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غزة-الرأي

أطلقت بلدية عبسان الكبيرة بالتعاون مديرية التربية والتعليم - شرق خانيونس مبادرة "نجاحك في صحتك" حيث تستهدف 3000 طالب وطالبة في جميع مدارس المديرية.
وتهدف المبادرة لبناء الجسم السليم والعقل السليم والذي يرجع بأثره على التحصيل الدراسي، فيما تقوم اخصائية التغذية أ. إيمان أبو صبحة برفع الوعي بضرورة تبني نمط الحياة الصحي وتعديل السلوكيات الصحية الخاطئة الخاصة بالطلبة لزيادة التحصيل الدراسي من خلال التوعية المستمرة.
وتأتي المبادرة في إطار جهود البلدية للارتقاء بالطلبة، حيث تشمل عدد من المواضيع المهمة التالية: الغداء الصحي، وشروط غرفة الدراسة، وأنسب أوقات النوم، الجلوس السليم للدراسة، وإضاءة الغرفة للدراسة.
يذكر أن البلدية تسعى دوما للارتقاء بالمسيرة التعليمية من خلال عدد من المبادرات والبرامج التي تطلقها بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم - شرق خانيونس.
 

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