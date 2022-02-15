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بلدية دير البلح تشيد بجهود وزارة العدل في ترسيخ سيادة القانون

15 شباط / فبراير 2022 01:17

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غزة-الرأي

اشاد رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو بجهود وزارة العدل في ترسيخ سيادة القانون والحفاظ على السلم المجتمعي سيما أنها تشكل دوراً مهماً وركيزة أساسية من ركائز المنظومة العدلية لإرساء مبدأ العدالة لخدمة الصالح العام،

جاء ذلك خلال تهنئة وكيل وزارة العدل المستشار د. أحمد الحتة بمناسبة توليه المنصب الجديد متمنياً له دوام التوفيق والنجاح لخدمة المواطنين والصالح العام.

وأكد الجرو على اهمية الدور الذي تلعبه وزارة العدل بالمجتمع الفلسطيني لتعزيز قيمة العدالة وتقديم الخدمات الجليلة لأبناء شعبنا مبدياً استعداده للتعاون مع وزارة العدل لخدمة المصلحة العامة ، معبرا عن ثقته بالمستشار الحتة في تحمل المسؤولية والأمانة الجديدة لتحقيق سير العدالة بالشكل الصحيح وترك بصمات تطويرية.
وفي نهاية الزيارة قدم رئيس البلدية درع تهنئة بالمنصب الجديد، متمنياً التوفيق لما فيه الخير لأبناء شعبنا ووطننا.
 

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