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الاقتصاد تسجل 47 محضر اتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية

15 شباط / فبراير 2022 01:29

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غزة-الرأي

سجلت وزارة الاقتصاد الوطني 21 محضر ضبط لبضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ،و47 محضر اتلاف بمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس 

جاء ذلك خلال 280 جولة وزيارة تفتيشية للوزارة على مستوى محافظات قطاع غزة شملت منشآت ومصانع وأسواق ومحال تجارية ، تم بموجبها إتلاف كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.


كما قامت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بتنظم 5 جولات تفتيشية في محافظة غزة على محال بيع الذهب والمجوهرات و3 مصانع لتفقد المشغولات فيها.
وعمدت الوزارة الى قيامها بجولات تفتيشية على محطات تعبئة الغاز لمتابعة عملها ومراقبة اليات توزيعها في المحافظة الوسطى.
 

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