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المدهون يناقش وبنك الانتاج تسهيل عمل صناديق التحصيل في المحاكم

15 شباط / فبراير 2022 01:35

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غزة-الرأي

أكد المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أهمية تسهيل الخدمات على جمهور المتقاضين، وتقديمها بجودة عالية، وتوفير الوقت والجهد، وتخفيف الضغط على مراكز صناديق التحصيل في المحاكم، ليتمكن المتقاضين من إنجاز معاملاتهم دون تأخير.
وبين المدهون ضرورة زيادة عدد المحصلين وضمان كفاءة تقديمهم لخدمات التحصيل التابعة لبنك الانتاج، بما ينعكس على رضا متلقي الخدمة، مع ضمان سلامة ودقة كافة الإجراءات المالية، وبما يخدم قطاع العدالة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مدير بنك الإنتاج الدكتور حازم الحصري بحضور المهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم النظامية، والمراقب المالي الأستاذ أشرف أبو دف والأستاذ محمود الحفني مدير مكتب رئيس المجلس.
وناقش المستشار خلال الاجتماع ترتيب عمل الصناديق في المحاكم، ودراسة إمكانية زيادة عدد موظفي البنك، من أجل خلق بيئة تقاضي تضمن تحقيق العدالة، من خلال تسهيل سير إجراءات العمل القضائي.
وتوافق المجتمعون على رفد صناديق التحصيل في المحاكم بطاقم عمل جديد ذو كفاءة وخبرة لاسيما في قصر العدل، على أن يتولى كل صندوق مهمة القبض والصرف معاً، للقضاء على مشكلة الاكتظاظ، مع التأكيد على حسن التعامل مع جمهور المتقاضين.
 

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