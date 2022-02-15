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أوقاف غزة ووزارة العمل تبحثان التعاون المشترك

15 شباط / فبراير 2022 01:37

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غزة-الرأي

بحث مدير أوقاف غزة د. محمد سالم مع القائم بأعمال وكيل وزارة العمل أ. محمد طبيل, سبل التعاون المشترك وآليات توفير فرص عمل جديدة لتنظيف مقابر محافظة غزة, بحضور رئيس قسم الأملاك أ. عبد الرحمن غزال وأ. ورئيس قسم القانونية أ. محمود أبو الخير, ومدير عام وزارة العمل د. محمد أبو عسكر.
وثمن سالم جهود وزارة العمل في توفير فرص عمل للفئات المحتاجة والمتضررة ودورها في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني, والتخفيف من آثار الحصار الظالم والمفروض على قطاع غزة, منوهاً بأهمية العمل المشترك مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية لخدمة كافة فئات المجتمع.
من جهته رحب طبيل بوفد الأوقاف, مشيداً بجهود وزارة الأوقاف في المحافظة على الوقف والدعوة إلى الله تعالى ورعاية مراكز تحفيظ القرآن الكريم.
 

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