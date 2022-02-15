استمرار صيانة مضخات الصرف الصحي بدير البلح تحسباً لأي طارئ

غزة-الرأي

أفادت دائرة المياه والصرف الصحي ببلدية دير البلح استمرار أعمال الصيانة الدورية بمضخات الصرف الصحي لضمان عملها بفعالية وجودة حسب ما هو مطلوب تحسباً لأي طارئ.

وأضافت:" تقوم فرق الصيانة بمتابعة عمل المضخات ومؤشرات أدائها والتدخل وقت الحاجة وعمل ما يلزم في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة والحفاظ على استمراريتها بالشكل المناسب.

وبينت أن عمال الصرف الصحي يعملون على مدار الوقت لتسليك مناهل الصرف الصحي لمنع طفحها مما يسبب مكاره صحية أو تجمع للمياه، لافتة إلى تلقيها العديد من العشرات على مدار اليوم والتعامل معها حيث شملت أعمال التسليك العديد من المناطق من بينها شارع المدارس، المعسكر، شارع عكيلة، البصة والعديد من المناطق الأخرى.

