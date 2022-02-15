وفد طبى متخصص بالكسور المعقدة يصل مجمع ناصر الطبي

غزة-الرأي

وصل مجمع ناصر الطبي اليوم الأحد وفدا طبيا متخصصا فى الكسور المعقدة لتقديم خدماته العلاجية في قسم الكسور المعقدة واجراء العمليات الجراحية لعدد من المرضى الذين تم تجهيزهم وفق قوائم معدة مسبقا .

بدوره ، اكد د.محمود مطر رئيس قسم الكسور المعقدة في مجمع ناصر الطبي أن الوفد سيمكث لمدة 5 أيام سيقوم خلالها بمعاينة الحالات المرضية بالتعاون مع أطباء القسم تمهيدا لإجراء عمليات جراحية طوال فترة تواجدهم في قطاع غزة .

وبين د.مطر أن الوفد يتكون من 5 أطباء 4 منهم متخصصين في علاج الكسور المعقدة والعظام و طبيب واحد متخصص في طب التجميل .