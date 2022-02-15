وكالة الرأي الفلسطينية أين تذهب عوائد المخالفات المرورية في غزة؟ وكالة الرأي الفلسطينية وفد طبى متخصص بالكسور المعقدة يصل مجمع ناصر الطبي وكالة الرأي الفلسطينية 24 وفاة و3648 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية استمرار صيانة مضخات الصرف الصحي بدير البلح تحسباً لأي طارئ وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة ووزارة العمل تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يناقش وبنك الانتاج تسهيل عمل صناديق التحصيل في المحاكم وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تسجل 47 محضر اتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تشيد بجهود وزارة العدل في ترسيخ سيادة القانون وكالة الرأي الفلسطينية بلدية عبسان الكبيرة والتعليم تطلقان مبادرة "نجاحك في صحتك" وكالة الرأي الفلسطينية المجلس البلدي يناقش تقرير العام المنصرم وخطة 2022 للدائرة الإدارية
أخبار » الأخبار الحكومية

بالتنسيق مع مؤسسة العون الفلسطيني

وفد طبى متخصص بالكسور المعقدة يصل مجمع ناصر الطبي

15 شباط / فبراير 2022 01:50

11
11

غزة-الرأي

 وصل مجمع ناصر الطبي اليوم الأحد وفدا طبيا متخصصا فى الكسور المعقدة لتقديم خدماته العلاجية في قسم الكسور المعقدة واجراء العمليات الجراحية لعدد من المرضى الذين تم تجهيزهم وفق قوائم معدة مسبقا .

بدوره ، اكد د.محمود مطر رئيس قسم الكسور المعقدة في مجمع ناصر الطبي أن الوفد سيمكث لمدة 5 أيام سيقوم خلالها بمعاينة الحالات المرضية بالتعاون مع أطباء القسم تمهيدا لإجراء عمليات جراحية طوال فترة تواجدهم في قطاع غزة .

وبين د.مطر أن الوفد يتكون من 5 أطباء 4 منهم متخصصين في علاج الكسور المعقدة والعظام و طبيب واحد متخصص في طب التجميل .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟