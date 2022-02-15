إنجاز (3000) طلب صيانة طارئة ومجدولة لأقسام مجمع الشفاء

غزة-الرأي

أكد رئيس قسم صيانة الأجهزة الطبية بالمجمع م. عبد الحميد صيام، أن قسم الهندسة الطبية بدائرة صيانة مجمع الشفاء في الإدارة العامة للهندسة والصيانة، أنجز نحو " 3000" طلب عمل صيانة طارئة ومجدولة لأقسام المجمع المختلفة خلال العام المنصرم.

وبين أن القسم يستقبل طلبات العمل الواردة من دوائر وأقسام المجمع المختلفة ويعمل على تنفيذ طلبات العمل وصيانة الأجهزة لكل من دائرة الأشعة و المختبر وبنك الدم والباثولوجي وكذلك بمستشفى الجراحة و الباطنة والولادة .

ولفت أن طلبات العمل الواردة للقسم تتفاوت ما بين صيانة تصحيحية لأجهزة متعطلة إلى تنفيذ برامج الصيانة الوقائية لبعض الأنظمة حيث أن القسم مسؤول عن تنفيذ الصيانة اللازمة لجميع الأجهزة الطبية بمختلف تخصصاتها و أنواعها مثل صيانة أجهزة مراقبة المريض الإلكترونية و أجهزة الجراحة والعمليات و أجهزة العناية والحضانة وكذلك أجهزة غسيل الكلى و أجهزة الأشعة

ويعمل القسم على التأكد من جهوزية الأجهزة ومتابعة عملها وعلى رأسها أجهزة التخدير و التنفس الصناعي في أقسام الفرز التنفسي والعزل والعناية في ظل ضغط العمل الشديد عليها نتيجة موجات فيروس كورونا المتلاحقة.

كما وعملت الطواقم الهندسية بالتعاون مع الطواقم الطبية من تجهيز مواصفات والمشاركة الفنية بلجان شراء أجهزة مستشفى الولادة الجديد التي بدأت تدخل الخدمة مؤخرا. وأشاد د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي، بجهود الطواقم الهندسية والفنية التي تعمل علي مدار الساعة وفي ظل جائحة كوفيد "19".