المواصلات تنظم لقاءً تفاعلياً مع السائقين بالنصيرات

غزة-الرأي:

نظمت وزارة النقل والمواصلات لقاءً تفاعلياً مع السائقين عند موقف النصيرات بالمحافظة الوسطى، وذلك بالتعاون مع إدارة المرور والنجدة بالشرطة.

وبدوره قال مدير العلاقات العامة في وزارة النقل والمواصلات خليل الزيان، "إن هذا اللقاء يهدف إلى التواصل مع السائقين والوقوف على أبرز الإشكاليات التي تعانيها المواقف العمومية وإيجاد الحلول المناسبة لها".

وتابع الزيان خلال حديثه لـ "وكالة الرأي"، "هناك إشكاليات واضحة بحاجة إلى علاج فعال وسريع من قبل البلديات والوزارات المختلفة وهذا ما سنعمل عليه بالتنسيق مع لجنة متابعة العمل الحكومي والمؤسسات الحكومية المختصة من باب التسهيل على السائقين وعلى المواطنين الذين يرتادون المواقف العمومية والعمل على تنظيم قطاع النقل العام".



من جانبه أكد نائب مدير عام شرطة المرور العقيد "إبراهيم أبو جياب"، حرص قيادة العمل الحكومي على التواصل مع الجميع دون استثناء، وذلك ضروري لأن النظام المروري نظام متكامل والجميع مشترك فيه.



وقال أبوجياب للرأي، "نحن حريصين على خدمة المواطن والحفاظ على أرواح المواطنين وتنظيم حركة السير والمحافظة على انسياب الحركة المرورية".



رئيس نقابة سائقي الأجرة "رزق خلف"، قال "هدفنا اليوم هو أن نتعرف بشكل أكبر على مشاكل السائقين بالمنطقة الوسطى وأبرز المشكلات والتحديات التي يواجهها السائقون".



وتابع خلف "ما يمكن تبنيه من مطالب يتم رفعها للجهات المختصة لحلها وللوصول للتسهيلات للسائقين، وعليه نثمن الجهود المبذولة لانجاز صندوق السلامة المرورية، ونتمنى أن يكون خلال الأيام القادمة تطبيق عملي لم تم الإعلان عنه من تسهيلات مقدمة من خلال هذا الصندوق.