واتس آب يعيد ميزة سابقة لمستخدمى أندرويد .. تعرف عليها

في الأيام القليلة الماضية ، قام واتس آب بتغيير واجهة قسم جهات الاتصال لمستخدمي أندرويد الذين كانوا يستخدمون الإصدار التجريبي من التطبيق، حيث قسمت المنصة المملوكة لشركة Facebook القسم إلى قسمين - الدردشات التي يتم الاتصال بها بشكل متكرر والمحادثات الحديثة.



وكما يوحي الاسم ، يُظهر الجزء الذي يتم الاتصال به بشكل متكرر المستخدمين الذين تتصل بهم غالبًا ويظهر جزء الدردشات الأخيرة المستخدمين الذين اتصلت بهم مؤخرًا، والآن ، وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، يقوم واتس آب بالإبلاغ عن قائمة جهات الاتصال القديمة.



وبدأت المنصة في طرح تحديث جديد لمستخدمي أندرويد من خلال Google Play Beta Program، التحديث يصل إصدار التطبيق إلى 2.22.5.9. يشير التقرير إلى أن واتس آب يقوم الآن باستعادة الواجهة القديمة بعد مواجهة رد فعل عنيف من المستخدمين.



وقد بدأ النظام الأساسي في طرح واجهة قائمة جهات الاتصال القديمة مرة أخرى ، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يصبح التحديث متاحًا للجميع.



وبدأ واتس آب أيضًا في تغيير تصميم نافذة التطبيق التي شوهدت أثناء المكالمات الصوتية الجماعية لمستخدمي الإصدار التجريبي على نظام أندرويد الأساسي، وقد تم العثور بالفعل على مراجع لتغيير التصميم في التحديثات التجريبية السابقة لمستخدمي iOS و أندرويد.



وتقوم الشركة أيضًا بإضافة أشكال موجية صوتية لجميع المشاركين أثناء مكالمة جماعية. تتشابه أشكال الموجات الصوتية مع تلك التي تظهر في الملاحظات الصوتية.



ووفقًا للقطات التي تمت مشاركتها بواسطة WABetaInfo ، فإن التغييرات في التصميم ضئيلة للغاية ولكنها توفر مظهرًا محدثًا للصفحة، ويشير التقرير أيضًا إلى أن التصميم الجديد يتم طرحه حاليًا لبعض مختبري الإصدار التجريبي من أندرويد فقط ، لكن النظام الأساسي سيوسع نطاقه ليشمل المزيد من المستخدمين في الأسابيع المقبلة.



ونظرًا لأن الميزة متوفرة فقط في الإصدار التجريبي ، فمن غير المعروف بعد متى سينتقل التصميم إلى الإصدار العام.

