رونالدو وفرنانديز يعيدان مانشستر يونايتد لطريق الانتصارات بالدوري الإنكليزي

استعاد فريق مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم وفاز على ضيفه برايتون 2 /صفر مساء الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة.

وتقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف لمانشستر في الدقيقة 51 بعد فاصل من المهارات الفردية قبل أن يسدد كرة قوية بقدمه اليمنى عرفت طريقها لشباك المنافس.

وتعرضت مساعي برايتون في إدراك التعادل، لصدمة قوية بعد طرد لويس دانك عقب عرقلته لأنتوني إيلانجا.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة أكد البرتغالي الأخر برونو فرنانديز فوز مانشستر بتسجيله الهدف الثاني من تسديدة قوية بقدمه اليمنى بعد تمريرة من بول بوجبا.

وتقدم مانشستر للمركز الرابع، أخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد أن رفع رصيده إلى 43 نقطة متقدما بنقطتين على ويستهام يونايتد صاحب المركز الخامس وأربع نقاط عن أرسنال صاحب المركز السادس، وتوقف رصيد برايتون عند 33 نقطة في المركز التاسع.

ولم يعرف مانشستر طعم النصر في أخر ثلاث مباريات على مستوى جميع المسابقات، حيث ودع كأس الاتحاد الإنكليزي بخسارته أمام ميدلسبره 7 8/ بركلات الترجيح قبل أن يتعادل مع بيرنلي ثم ساوثهامبتون بنتيجة 1-1.