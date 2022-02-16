وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد والأشغال تبحثان ضبط جودة المواد الإنشائية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا النزلة تفتتح متنزه البلدية الـ (17) وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يشيد بنجاح اتحاد كرة القدم والمنظومة الرياضية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنظم وقفة تضامنية مع الأسير البطل محمد الحلبي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تشرع بالتقييم الأولي للمتقدمين لجائزة "المعلم الفلسطيني المبدع" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تستقبل وفداً من منظمة التعاون البلجيكي وكالة الرأي الفلسطينية "مبـــاحث المرور" تضبط "ثلاث" دراجات نارية مسروقة وكالة الرأي الفلسطينية هزة أرضية تضرب شمال فلسطين المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية التدريب المهني بوزارة العمل يفتتح دورة مدرب سياقة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تناقش تنفيذ حملة مجابهة الإدمان على الإنترنت
أخبار » الأخبار الحكومية

مديرية عمل الشمال تنظم جولات تفتيش على المنشآت الصناعية

16 شباط / فبراير 2022 09:16

مديرية عمل الشمال تنظم جولات تفتيش على المنشآت الصناعية
مديرية عمل الشمال تنظم جولات تفتيش على المنشآت الصناعية

غزة- الرأي

نظم قسم التفتيش وحماية العمل في مديرية عمل محافظة شمال غزة، ممثلا بالمهندس مصباح الحواني، و عيسى راضي، وبمشاركة مدير المديرية سعيد العماوي، زيارات تفتيشية للمنشآت الصناعية المختلفة امس الثلاثاء، بهدف إبداء الرأي الفني في منح المنشآت الموافقة على الترخيص حسب قانون العمل الفلسطيني رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠.


وأكد العماوي على ضرورة امتثال الشركات لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بهدف الحفاظ على رأس المال البشري والمادي في المنشآت.


وأثنى على عمل قسم التفتيش وحماية العمل في المديرية، مثمنا دورهم في العمل على توفير بيئة عمل آمنة ولائقة بالعمال.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟