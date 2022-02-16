مديرية عمل الشمال تنظم جولات تفتيش على المنشآت الصناعية

غزة- الرأي

نظم قسم التفتيش وحماية العمل في مديرية عمل محافظة شمال غزة، ممثلا بالمهندس مصباح الحواني، و عيسى راضي، وبمشاركة مدير المديرية سعيد العماوي، زيارات تفتيشية للمنشآت الصناعية المختلفة امس الثلاثاء، بهدف إبداء الرأي الفني في منح المنشآت الموافقة على الترخيص حسب قانون العمل الفلسطيني رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠.



وأكد العماوي على ضرورة امتثال الشركات لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بهدف الحفاظ على رأس المال البشري والمادي في المنشآت.



وأثنى على عمل قسم التفتيش وحماية العمل في المديرية، مثمنا دورهم في العمل على توفير بيئة عمل آمنة ولائقة بالعمال.

