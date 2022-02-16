وزارة التعليم تناقش تنفيذ حملة مجابهة الإدمان على الإنترنت

غزة- الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي اجتماعًا مع ممثلي مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة لتنفيذ حملة مجابهة الإدمان على الإنترنت برئاسة مسؤول اللجنة المكلفة بمتابعة الحملة الحكومية د. أكرم فروانة، وعضوية أ. محمد حمدونة، وأ. حسن الشريف.



وشارك في الاجتماع أ. د. عادل عوض الله ممثلًا عن الجامعة الإسلامية، وم. حسن نصر الله عن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وم. أحمد أبو مسامح عن جامعة فلسطين.



وأكد فروانة أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تم عقدها مع اللجان المشكلة في الوزارة والمديريات وممثلي مؤسسات التعليم العالي؛ من أجل تنفيذ أنشطة الحملة الوطنية التي يشارك فيها الكل الفلسطيني بهدف الحد من العادات السلبية لاستخدام الإنترنت في مجتمعنا الفلسطيني.



بدوره تحدث حمدونة عن سبل مشاركة مؤسسات التعليم العالي في المساهمة بدورها الاجتماعي في توعية الطلبة نحو الاستخدام الأمثل للإنترنت وتعزيز السلوك الإيجابي نحو الاستثمار المفيد للتكنولوجيا.



ومن جانبهم أكد ممثلو مؤسسات التعليم العالي على استعدادهم لتنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تٌقرها اللجنة بتنفيذ لقاءات توعوية داخل الجامعات ودعوة ذوي الاختصاص للتركيز على مخاطر الإنترنت وسبل الاستفادة الحقيقية منها في تطوير الذات.



وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة مع الإدارة العامة للتعليم العالي في الوزارة لوضع محاور المادة العلمية وتعميمها على مؤسسات التعليم العالي للحد من الإدمان على الإنترنت لدى طلبة الجامعات والكليات، وعقد ورش عمل بمشاركة مختصين وخبراء وممثلين عن الحملة الوطنية والجامعات الفلسطينية للتوعية المجتمعية من مخاطر الإدمان على الإنترنت في مجتمعنا الفلسطيني.

