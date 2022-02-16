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"مبـــاحث المرور" تضبط "ثلاث" دراجات نارية مسروقة

16 شباط / فبراير 2022 09:30

غزة- الرأي

ضبطت دائرة مباحث المرور في إدارة المباحث العامة "ثلاث" دراجات نارية في محافظات "الشمال وخانيونس والوسطى".

وفي التفاصيل، أكدت دائرة مباحث المرور في المباحث العامة بمحافظة شمال غزة:" أنها ألقت القبض على المدعو (أ. م) من سكان منطقة أبراج الندى، وذلك على خلفية سرقته لدراجةٍ نارية، بعد تقديم أحد المواطنين لشكوى مفادها تعرض دراجته النارية للسرقة".

وأضافت مباحث المرور:" أنه وخلال تفتيش السارق ضُبط بحوزته إصبعيّ (حشيش) بالإضافة إلى (15) حبة مخدرة، مبينةً أنه تم تسليمه لإدارة مكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

في سياقٍ منفصل، ضبطت مباحث المرور بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، دراجةً نارية مسروقة من نوع (حلاوة تايجر) بحوزة المدعو (ر. ف)، وهي تعود للمشتكي (س. ن)، والتي سُرقت منذ عام 2018م.

من جانبها ضبطت المباحث العامة -قسم مباحث المعسكرات-بالتعاون مع مباحث مرور المحافظة الوسطى دراجةً ناريةً مسروقة من نوع "حلاوة تايجر" يقدر ثمنها بـ"1200" دولار، بعد تقديم صاحبها شكوى مفادها سرقة دراجته النارية منذ عام 2017م.

ولفتت المباحث إلى أنه تم إحالة ملف القضايا والسارقين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول".

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