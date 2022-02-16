وزارة السياحة تستقبل وفداً من منظمة التعاون البلجيكي

غزة- الرأي

استقبلت وزارة السياحة والاثار وفد من منظمة التعاون البلجيكي في موقع تل ام عامر الأثري (دير القديس هيلاريون)، واطّلعته على مشروع الترميم المستمر في الموقع منذ 3 سنوات.



وأوضحت العلاقات العامة بالوزارة، أن الوفد ترأسه نائبة منظمة التعاون البلجيكي السيدة "تينا تندرماس " يرافقها السيد "انتونى" مسئول منظمة الإغاثة الأولية الدولية في الأراضي الفلسطينية، حيث اجروا جولة واسعة في الموقع واستمعوا لمراحل مشروع الترميم والتنقيب الجارية في الموقع منذ عام 2018.



فميا أبدت السيدة "تندرماس" اعجابها وتقديرها بما تم تحقيقه من تطوير للموقع الأثري الهام، على الرغم من الإمكانات المحلية التي يعتمد عليها العاملين والمختصين، وأكدت على استمرارية دعم منظمة التعاون البلجيكي للطواقم الفنية واستكمال مشروع تطوير موقع القديس هيلاريون، لما يمثله من قيمة تاريخية وحضارية هامة.



وأشارت العلاقات العامة الى ان موقع القديس هيلاريون استقبل خلال الشهور الماضية العديد من الوفود الدولية الهامة التي تزور المكان بهدف التعرف على تاريخه ومراحل التطوير والترميم التي شهدها وأبدت أعجابها بما تم تحقيقه من حماية وحفاظ على الموقع وخاصة استحداث المسارات التي تسمح بحركة آمنة في ارجاء الموقع لمشاهدة للتفاصيل دون احداث ضرر بمحتوياته.