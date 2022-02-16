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التعليم تشرع بالتقييم الأولي للمتقدمين لجائزة "المعلم الفلسطيني المبدع"

16 شباط / فبراير 2022 09:32

التعليم تشرع بالتقييم الأولي للمتقدمين لجائزة "المعلم الفلسطيني المبدع"
التعليم تشرع بالتقييم الأولي للمتقدمين لجائزة

غزة- الرأي

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي في التقييم الأوَّلي للمتقدمين لجائزة المعلم الفلسطيني المبدع.


وكان وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت قد أعلن عن الجائزة في نسختها الأولى خلال شهر ديسمبر الماضي بهدف تقدير التميز والإبداع لدى المعلمين والمعلمات وإحداث المزيد من التطوير في العملية التربوية، وستكون الجائزة بشكل سنوي.


وقامت الوزارة بفتح المجال للمتقدمين للجائزة للعام الدراسي 2021-2022، ويجري الآن التقييم الأوَّلي، وسيتبعه التقييم النهائي ميدانياً، الذي سيتوّج بالإعلان عن فوز 10 معلمين مبدعين وتكريمهم بالتزامن مع يوم المعلم الفلسطيني.


وسيحصل المعلمون الفائزون هذا العام والأعوام المقبلة على تكريم عالي المستوى من خلال تدشين صورهم الشخصية وأسماءهم وسيرهم الذاتية على لوحة الإبداع التربوي في مدخل مبنى وزارة التربية والتعليم العالي ولمدة عام كامل.


كما سيجري إدراج أيقونة خاصة بإنجازاتهم على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي ومنصاتها على مواقع التواصل، وإصدار كُتيب يتضمن سيرهم الذاتية وإنجازاتهم كما سيتم الاستفادة من إسهاماتهم التربوية والعلمية ونقلها للمعلمين من خلال ورش العمل والأيام الدراسية.


وسيحصل الفائزون أيضاً على درع الجائزة وشهادة تقدير وجائزة تشجيعية نقدية من وزارة التربية والتعليم العالي.
 

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