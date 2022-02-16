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بعد ختام مرحلة الذهاب من الدوري العام

"هنية" يشيد بنجاح اتحاد كرة القدم والمنظومة الرياضية

16 شباط / فبراير 2022 09:49

"هنية" يشيد بنجاح اتحاد كرة القدم والمنظومة الرياضية

غزة- الرأي

أشاد عبدالسلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بنجاح اتحاد كرة القدم والمنظومة الرياضية، في تنظيم وإدارة الدوري العام لكرة القدم بعد اختتام مرحلة الذهاب من الدوري للموسم الرياضي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وشكر هنية مجلس إدارة اتحاد الكرة ولجانه العاملة وطواقم الاتحاد والشرطة وإدارات الأندية والدائرة الطبية والإعلاميين لما بذلوه من جهد ساهم في الارتقاء بالمنافسة والإقبال الجماهيري الكبير في الملاعب وقال إن هذه الجهود عززت من الحضور والاهتمام الإعلامي وحجم وأهمية الرياضة كمتنفس للشباب. 

وتطرق هنية لظاهرة "المفرقعات" وما تحدثه من خطر في الملاعب، وأكد وجود توجه ودراسة مع الشرطة لتقييم ظاهرة إلقاء المفرقعات داخل الملاعب على مدار أحداث الدور الأول، متمنياً أن يتم التوصل لإجراءات رادعة تحافظ على الرياضة وعلى استمرار الحضور الجماهيري، كما أشار إلى القوانين الخاصة بالعقوبات ضد مثيري الشغب وإلقاء المفرقعات ومساندة اتحاد كرة القدم والشرطة في كل القرارات لمعالجة هذه الظاهرة.

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