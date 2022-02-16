بلدية جباليا النزلة تفتتح متنزه البلدية الـ (17)

غزة- الرأي

افتتحت بلدية جباليا النزلة، اليوم الثلاثاء، متنزه البلدية الـ (17)، بالشراكة مع هيئة المستقبل للتنمية ومنتدى شارك الشبابي، ضمن مشروع خلق مساحات آمنة للعب للأطفال، بتمويل من مؤسسة Playground Builders، وبحضور ممثلين عن المؤسسات الشريكة ولجان الأحياء في منطقة الـ (17) وعدد من المواطنين في المنطقة.



وقال مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية جباليا النزلة، م. ناصر النجار، "إن البلدية افتتحت بالشراكة مع هيئة المستقبل للتنمية متنزه "البيارة" في الأيام القليلة الماضية، واليوم يفتتح الشريكان متنزه بلدية جباليا النزلة الـ (17)".



وشكر م. النجار هيئة المستقبل للتنمية ومنتدى شارك الشبابي، على الجهد المبذول لتطوير المتنزهات، بما يساهم في رسم البسمة على وجوه الأطفال وأهاليهم، داعيًا إلى بذل المزيد من العطاء.



من جهتها، أعربت عضو مجلس إدارة هيئة المستقبل للتنمية، حنين السماك، عن سعادة الهيئة بالشراكة مع بلدية جباليا النزلة في مشروع تطوير متنزه الـ (17).

وقدمت السماك شكرها لبلدية جباليا النزلة ومنتدى شارك الشبابي، لمساهمتهما في إنجاح المشروع، مشيرةً إلى أن المشروع وصل إلى 14 متنزه في مختلف مناطق قطاع غزة من شماله حتى جنوبه.



وأكدت على أهمية مشاركة المجتمع المحلي، كون تقديم الخدمة لا ينجح إلى بمشاركة مجتمعية متكاملة، داعيةً الأحياء إلى حث المواطنين على استكمال مراحل تطوير المتنزهات، بما يحافظ عليها لخلق حضارة جميلة ومساحة آمنة للعب للأطفال.

