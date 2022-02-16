مجمع الشفاء يجري 435 عملية جراحية في المخ والأعصاب خلال 2021

غزة- الرأي

قال استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالمجمع د. أسامة العكلوك، أن القسم أجرى (435) عملية جراحية خلال العام المنصرم 2021، حيث يعد من الأقسام المتميزة في تخصص الجراحة ويقوده فريق مؤهل من جراحي الأعصاب ومساعدي الأطباء وبالتعاون مع اختصاصيي جراحة الأعصاب بالمجمع مع أطباء آخرين في جميع التخصصات الطبية والجراحية الاخرى لتخصيص خطة رعاية خاصة بكل مريض.



وأشار إلى أن القسم أحدث نقلة نوعية في إجراء العمليات المعقدة والتي كانت سابقا تحتاج تحويلة طبية للعلاج بالخارج ومنها عمليات الأورام الدماغية وعمليات غضروف الرقبة وعمليات تثبيت العمود الفقري، والتي تكللت جميعها بالنجاح حيث تم تقليص أعداد الحالات المحولة خارجيا.



وأشاد د. العكلوك بالثقة الكبيرة التي يوليها المرضى وذويهم للطواقم الجراحية وحرصهم على إجراء العمليات داخل المجمع، وامتناع الكثير منهم من السفر للعلاج بالخارج حيث توجد لدينا الكفاءات العلمية المحلية والتي أتمت تدريبها بالخارج ومن ثم انخرطت في العمل داخل قسم جراحة المخ والأعصاب.