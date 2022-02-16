وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الطواقم الطبية تنقذ حياة رضيع تعرض لحروق بنسبة 50% وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تعقد ورشة عمل حول تطوير خدمات الاستقبال وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2189) الاربعاء16 فبراير 2022 وكالة الرأي الفلسطينية شبكة إعلامية ألمانية تفصل صحفيَين فلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية وثيقة إسرائيلية تحذر من تفجر الأوضاع مطلع شهر رمضان وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة فلتر بالوسطى تنفذ درساً توضيحياً في مبحث العلوم وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف توزع (1000) غطاء شتوي على الأسر الفقيرة وكالة الرأي الفلسطينية جمعية "العاد" تستولي على أرض لمقدسيين في سوان وكالة الرأي الفلسطينية غزة: 7 وفيات و1260 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يجري 435 عملية جراحية في المخ والأعصاب خلال 2021
أخبار » الأخبار الحكومية

مجمع الشفاء يجري 435 عملية جراحية في المخ والأعصاب خلال 2021

16 شباط / فبراير 2022 10:51

مجمع الشفاء يجري 435 عملية مخ وأعصاب خلال 2021
مجمع الشفاء يجري 435 عملية مخ وأعصاب خلال 2021

غزة- الرأي

قال استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالمجمع د. أسامة العكلوك، أن القسم أجرى (435) عملية جراحية خلال العام المنصرم 2021، حيث يعد من الأقسام المتميزة في تخصص الجراحة ويقوده فريق مؤهل من جراحي الأعصاب ومساعدي الأطباء وبالتعاون مع اختصاصيي جراحة الأعصاب بالمجمع مع أطباء آخرين في جميع التخصصات الطبية والجراحية الاخرى لتخصيص خطة رعاية خاصة بكل مريض.


وأشار  إلى أن القسم أحدث نقلة نوعية في إجراء العمليات المعقدة والتي كانت سابقا تحتاج تحويلة طبية للعلاج بالخارج ومنها عمليات الأورام الدماغية وعمليات غضروف الرقبة وعمليات تثبيت العمود الفقري، والتي تكللت جميعها بالنجاح حيث تم تقليص أعداد الحالات المحولة خارجيا.


 وأشاد د. العكلوك بالثقة الكبيرة التي يوليها المرضى وذويهم للطواقم الجراحية وحرصهم على إجراء العمليات داخل المجمع، وامتناع الكثير منهم من السفر للعلاج بالخارج حيث توجد لدينا الكفاءات العلمية المحلية والتي أتمت تدريبها بالخارج ومن ثم انخرطت في العمل داخل قسم جراحة المخ والأعصاب.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟